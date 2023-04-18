تعطّل رحلات شركة "ساوث ويست إيرلاينز" الأميركية

أوقفت شركة الطيران الأميركية "ساوث ويست إيرلاينز" الثلاثاء لمدّة 40 دقيقة تقريباً كلّ رحلاتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تقنية، ما أدّى إلى تأخير أكثر من 1700 رحلة.

وطلبت الشركة الأميركية المتخصصة في الرحلات الداخلية من "إدارة الطيران الفدرالي تجميد رحلات الشركة بسبب مشكلة تقنية داخلية في ساوث ويست"، بحسب ما أعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر قرابة الساعة 14:30 ت غ.

وقرابة الساعة 15:10 ت غ، أعلنت الإدارة الفدرالية "رفع التعليق واستئناف خدمة" شركة ساوث ويست.

وقالت الشركة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس بعد انتهاء التعليق إنّ المشكلة نجمت عن "أعطال في اتصال البيانات نتيجة لتعطّل جدار الحماية".

وأدّت هذه المشكلة إلى تأخير 1728 رحلة جوية، بحسب "فلايت آوير" لتتبّع الرحلات الجوية.

وكانت الشركة تعرضت لانتقادات إثر انهيار تشغيلي كبير في عطلة شتاء 2022-2023 عندما ألغت أكثر من 16 ألف رحلة جوية إثر عاصفة شتوية شديدة.