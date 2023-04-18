السماح لمواطني كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة

من المقرر أن يسمح الاتحاد الأوروبي لمواطني كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة اعتباراً من 2024 على أقصى تقدير بعدما وافق البرلمان الأوروبي على التشريع اليوم الثلاثاء.

وكان تصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا آخر خطوة قانونية مطلوبة لمنح مواطني كوسوفو السفر من دون تأشيرة إلى التكتل بعدما أيدت الدول الأعضاء الخطوة في مارس.

وبموجب القواعد الجديدة التي قد يتم تطبيقها قبل 2024 يمكن لحاملي جواز السفر الكوسوفي السفر إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة والبقاء لما يصل إلى 90 يوماً.

وكتبت رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني عبر موقع تويتر، أن "قرار (اليوم) بشأن تحرير التأشيرات هو انتصار لشعب كوسوفو، وللديمقراطية والوحدة الأوروبية".

يشار إلى أن كوسوفو هي آخر دولة في منطقة غرب البلقان تحصل على حق السفر من دون تأشيرة إلى التكتل.