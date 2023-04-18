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الرئيس السوري يلتقي وزير الخارجية السعودي في دمشق

الرئيس السوري يلتقي وزير الخارجية السعودي في دمشق
18 ابريل 2023 19:34

استقبل الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية للعاصمة السورية دمشق، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعوية (واس).
ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيقة الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

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المصدر: وكالات
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