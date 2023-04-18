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الصحة العالمية تناشد أطراف الصراع في السودان

من الخرطوم
18 ابريل 2023 18:06

دعا مدير منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان، اليوم الثلاثاء، لإتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية لجميع من يحتاجون إلى الرعاية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أريد أن أكون واضحا: يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول غير المقيد والآمن إلى المنشآت الصحية لجميع المصابين والذين يحتاجون لرعاية طبية".

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المصدر: وكالات
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الصحة العالمية
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