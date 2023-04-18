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زيلينسكي يزور القوات في أفدييفكا شرق أوكرانيا

زيلينسكي خلال زيارته لأفدييفكا
18 ابريل 2023 17:33

أفاد مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه زار القوات الأوكرانية في أفدييفكا شرق أوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب إن زيلينسكي تلقى تقارير من القادة العسكريين عن الوضع في ساحة القتال وقام بتكريم الجنود.

ونُقل عن زيلينكسي قوله: «أشعر بالفخر لوجودي هنا اليوم، لأشكركم على خدماتكم، على دفاعكم عن أرضنا وأوكرانيا وعن عائلاتنا».

 

 

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المصدر: وكالات
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