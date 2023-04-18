طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة

قال الجيش السوداني إن قائدي طرفي الصراع في السودان اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب نداءات وجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إليهما بشأن المعارك المحتدمة في الخرطوم والتي شهدت حادثة إطلاق نار على موكب دبلوماسي أميركي.
وصرح الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وهو عضو في مجلس السيادة الحاكم، بأن وقف إطلاق النار سيبدأ في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) ولن يتجاوز مدة الأربع والعشرين ساعة المتفق عليها.
وأجرى بلينكن اتصالا هاتفيا بكل من قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع، اللذين أدى صراعهما على السلطة إلى مقتل 185 شخصا على الأقل وعرقل جهودا مدعومة دوليا للانتقال إلى الحكم المدني.
ويحتدم القتال في عدة مناطق بالبلاد منذ يوم السبت.
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في أنحاء العاصمة، محذرا من خطر انهيار النظام الصحي في البلاد.