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بلينكن: قافلة دبلوماسية أميركية تعرضت لإطلاق نار في السودان

بلينكن: قافلة دبلوماسية أميركية تعرضت لإطلاق نار في السودان
18 ابريل 2023 10:07

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن قافلة دبلوماسية أميركية تعرضت لإطلاق نار أمس الاثنين في السودان.


وأوضح أنه أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

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المصدر: وكالات
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أنتوني بلينكن
السودان
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