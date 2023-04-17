«الآلية الثلاثية» تطالب بهدنة إنسانية ملزمة في السودان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

شددت «الآلية الثلاثية» المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» والأمم المتحدة، أمس، على أهمية تحقيق هدنة إنسانية ملزمة لجميع الأطراف في السودان.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، حيث تمت إدانة عدم الالتزام الكامل بالهدنة في السودان، أمس الأول.

ودعت «الآلية الثلاثية» الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بالهدنة، بما في ذلك ضمان أن يتم إبلاغ هذا القرار بشكل جيد عبر صفوف الطرفين.

وأوضحت أن هذه الهدنة ستوفر فرصة للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع بالحصول على المساعدة والإمدادات الحيوية، أو تلقي المساعدة الطبية أو مغادرة أماكنهم بأمان.

وأشارت إلى أن «الجيش السوداني والدعم السريع وحدهما من يمتلكا القدرة على ضمان استمرار الهدنة الإنسانية، وضمان حماية المدنيين».

وفي سياق متصل، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لجميع الأطراف في السودان إلى وقف إطلاق النار، وتجاوز الخلافات عبر الحوار.

وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي في بروكسل نبيلة مصرالي، إن الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بوقف إطلاق النار وتجاوز الخلافات عبر الحوار، مضيفة أن مختلف القوى السودانية بذلت جهوداً لتحضير وإرساء حكومة مدنية، وإن كل ما يجري حالياً من شأنه إعاقة ذلك. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول الموقف في السودان، وأن الاتحاد يرى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والعمل على حماية المدنيين، والالتزام بالهدنة الإنسانية اليومية وبذل كل جهد للحوار والوساطة.

بدورها، دعت الحكومة الألمانية، الأطراف المتصارعة في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثت على العودة إلى المباحثات.

وأدانت متحدثة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضافت: «ندعو مرة أخرى كلا الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة للمباحثات». وفي السياق، دعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، الأطراف المتصارعة في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحل جميع النزاعات عبر المفاوضات.

وجاء في بيان الوزارة: «أكد الجانب الروسي ضرورة وقف إطلاق النار الفوري وحل النزاعات عبر المفاوضات، كما تم التأكيد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية في الخرطوم وجميع الروس في السودان»، حسبما ذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.