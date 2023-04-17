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«السلم والأمن» الأفريقي يدعو لوقف المواجهات وتبني الحوار في السودان

«السلم والأمن» الأفريقي يدعو لوقف المواجهات وتبني الحوار في السودان
18 ابريل 2023 03:11

أديس أبابا (الاتحاد)

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دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى وقف المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، وتبنى حوار شامل في أقرب وقت لحل الخلافات.
وأعرب المجلس في بيان له عن قلقه تجاه الاشتباكات الدامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي وصلت إلى مستوى خطير ويمكن أن تتصاعد إلى نزاع كامل، مما يقوض التقدم المحرز نحو الانتقال السلمي للديمقراطية والاستقرار في السودان، داعياً الطرفين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، بما يحقق المصلحة العليا للسودان وشعبه.
وطالب مجلس الأمن والسلم الأفريقي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتبني حل سلمي وحوار شامل على وجه السرعة لحل خلافاتهما، كونه وسيلةً لتعزيز الاستقرار، حاثاً على دعم الجهود الجارية لإعادة البلاد إلى عملية الانتقال نحو نظام دستوري.

الجيش السوداني
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أزمة السودان
مجلس السلم والأمن الأفريقي
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قوات الدعم السريع
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