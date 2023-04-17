واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان

واشنطن (وكالات)

أعلنت السفارة الأميركية لدى السودان، أمس، أنه لا توجد خطط حالية لعمليات إجلاء الأميركيين من السودان، على خلفية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونقلت قناة «الحرة» الأميركية عن السفارة: «لا خطط لعمليات إجلاء للمواطنين الأميركيين في الوقت الحالي، بسبب الوضع غير الآمن في الخرطوم».

وجددت السفارة مطالبة جميع الأميركيين في السودان بـ«الاحتماء داخل منازلهم والابتعاد عن النوافذ والطرق».

وفي السياق، دعا البيت الأبيض، أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، قائلاً إن المسؤولين الأميركيين على اتصال بالقادة العسكريين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: «نأسف لتصاعد العنف من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع».