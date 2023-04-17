48 قتيلاً بهجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (وكالات)

قتل 48 شخصاً على الأقل إثر هجمات شنتها ميليشيات «كوديكو» «الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو» في إقليم إيتوري الشرقي بجمهورية الكنغو الديمقراطية.

وقالت إذاعة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن الميليشيات قامت أيضاً بحرق ونهب 150 منزلاً ومتجراً في الإقليم.

وأضافت أن الهجوم وقع أولاً في بلدات كيلو إيتات وماتيتي وإيتندي قبل أن يمتد إلى قرى أخرى كما تعرض اثنان من المرافق الصحية المحلية للنهب على أيدي عناصر الميليشيا. وأشارت إلى أن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية قتل 14 مهاجماً وجرح 4 آخرين خلال الاشتباك مع الميليشيات.