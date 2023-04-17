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مقتل 33 شخصاً شمال غرب نيجيريا

أرشيفية
18 ابريل 2023 03:11

أبوجا (وكالات) 

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هاجم مسلحون قرية في شمال غرب نيجيريا وقتلوا 33 شخصاً على الأقل. وقالت مصادر محلية نيجيرية، إن أكثر من 35 منزلاً دمرت في أعمال العنف في رونجي بولاية كادونا.
من جهته، قال مفوض أمن ولاية كادونا صمويل أروان، إن «القوات خاضت مواجهة عنيفة مع المهاجمين».
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل، إلا أن عصابات من قطاع الطرق اتهمت بالمسؤولية عن هجمات في المنطقة، من بينها قتل مدنيين وخطفهم من أجل الفدية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختطف مسلحون 10 طلاب على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة من المكان الذي وقع فيه الهجوم.

نيجيريا
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