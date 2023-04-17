مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد»، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، تدرس إغلاق الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان، في ظل التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المدن السودانية خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن الجانب الليبي يتخوف من استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان ما يؤثر على أمن دول الجوار.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الليبي يأمل في إقرار الأطراف السودانية اتفاقاً لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن منطقة المثلث الحدودي تعد إحدى أبرز المناطق التي تشغل الجانب الليبي، في ظل محاولة عناصر إرهابية ومتطرفة إعادة التموضع في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

فيما ناشد رئيس هيئة التنظيم والإدارة العسكرية بالجنوب الليبي العميد عبد السلام البوسيفي، أمس، رئاسة الأركان للجيش الليبي شرقاً وغرباً بسرعة إغلاق الحدود، وتكليف قوات عسكرية بمنع أي تسلل، ووضع طائرات للاستطلاع بمطار الكفرة.

وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن الاشتباكات الجارية في السودان سيكون لها تأثير في الوضع في ليبيا ما لم تُتخذ خطوات سريعة وجادة لتجنب تداعياتها، موضحاً أن مدن الجنوب الشرقي ستكون الأكثر تأثراً إذا امتدت الاشتباكات إلى ليبيا.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الكفرة سعيد امغيب أن الصراع المسلح الجاري بين الأشقاء السودانيين لن يكون فيه أي طرف منتصر، مشيراً إلى أن ما يجري في السودان سيؤثر سلباً على أمن واستقرار ليبيا، محذراً من انخراط عناصر متطرفة من «داعش» والقاعدة في الصراع بعد هروبهم من السجون.

وأوضح امغيب في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الجنوب الشرقي لليبيا يرتبط بحدود مشتركة مع السودان وتحديداً مدينة الكفرة، مطالباً القيادة العامة للجيش الليبي لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة أي خطر يهدد مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، لافتاً إلى أن القيادة العامة تفرض سيطرتها على الحدود الجنوبية ومستعدة للتصدي لأي خطر يهدد الدولة الليبية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع حالات النزوح المتوقعة من السودان.

إلى ذلك، طمأنت السفارة الليبية بجمهورية السودان الليبيين، بأن كافة أبناء الجالية الليبية والطلبة الدارسين والعاملين بالبعثة الدبلوماسية في السودان بخير وسلامة، مؤكدة عدم تلقيها أي نداءات استغاثة أو بلاغات من أعضاء الجالية الليبية والطلبة الدارسين المقيمين في السودان حتى صدور هذا البيان.

وجددت السفارة تحذيراتها لجميع أفراد الجالية الليبية في السودان بضرورة تجنب الخروج والحركة في الأماكن التي تطالها الاشتباكات إلى حين توفير ممرات آمنة التي تسعى الأطراف الدولية والإقليمية إلى فتحها للمدنيين في أقرب وقت، وفتح المجال الجوي.

في طرابلس، استقبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في ليبيا رايزدون زينينغا، مساء أمس الأول، وفداً من وجهاء وممثلي الطوارق، الذين عرضوا وجهات نظرهم، ضمن دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باثيلي لتمكين الانتخابات.

وأعرب وفد الطوارق – بحسب بيان للبعثة الأممية - عن دعمه لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام، ودعا إلى إجراء انتخابات دون مزيد من التأخير، وشدد الوفد على ضرورة إشراك المكونات الثقافية في العملية السياسية والتمثيل المتساوي للجنوب في المؤسسات الليبية، مجددين مطالبهم طويلة الأمد بشأن المحرومين من المكونات الثقافية في الجنوب بمنحهم الحقوق الكاملة كمواطنين، وضمان تمثيل المرأة في البرلمان من خلال حصة 30%.