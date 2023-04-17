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الاتحاد الأوروبي يرفض حظر بولندا والمجر للحبوب الأوكرانية

سفينة حبوب في البحر الأسود (أرشيفية)
18 ابريل 2023 03:11

بروكسل (وكالات) 

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نددت المفوضية الأوروبية، أمس، بتدابير حظر فرضتها بولندا والمجر على استيراد الحبوب وغير ذلك من المواد الغذائية من أوكرانيا.
وتمر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الاتحاد الأوروبي لدى توجهها إلى بلدان أخرى منذ أدت الأزمة إلى إغلاق الممرات التقليدية التي تعتمد عليها أوكرانيا في البحر الأسود. لكن نتيجة صعوبات لوجستية، تتكدّس الحبوب ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، وهو ما أدى إلى احتجاجات في صفوف المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي. وقالت الناطقة باسم المفوضية ميريام غارسيا فيرير، إن الذراع التنفيذية للتكتل «تطلب معلومات إضافية من السلطات المعنية ليكون بإمكانها تقييم الإجراءات».
وأضافت «في هذا السياق، من الضروري التأكيد على أن السياسة التجارية تعد اختصاصاً حصرياً للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن أي خطوات أحادية الجانب غير مقبولة».
وأكدت وارسو وبودابست على حد سواء أن قرارات الحظر التي أُعلن عنها السبت الماضي ستتواصل حتى 30 يونيو.
وفي ردّها على إعلان بولندا، قالت وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية السبت إنها «تأسف للقرار».
واقترحت الوزارة على البلدين التوصل إلى اتفاق جديد في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.

الاتحاد الأوروبي
بولندا
المجر
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المفوضية الأوروبية
صادرات الحبوب
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