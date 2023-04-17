الاتحاد الأوروبي: سفيرنا في الخرطوم «تعرض لاعتداء» في منزله
جوزيب بوريل
18 ابريل 2023 00:33
أعلن الاتّحاد الأوروبي مساء الاثنين أنّ سفيره في الخرطوم إيدان أوهارا «تعرّض لاعتداء» في منزله في العاصمة السودانية، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في تغريدة إنّه «قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتّحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله»، من دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأيّ إصابات. لكنّ المتحدّثة باسم الشؤون الخارجية في الاتّحاد الأوروبي نبيلة مصرالي قالت لـ«فرانس برس»: إنّ السفير أوهارا «على ما يرام»، مضيفة أنّ بعثة الاتّحاد الأوروبي في الخرطوم لم يتم إجلاؤها. وشدّدت مصرالي على أنّ «سلامة موظفينا هي أولويتنا».