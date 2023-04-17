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روسيا تعلن إحباط محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها

دبابة مدمرة جراء المعارك في أوكرانيا
17 ابريل 2023 23:31

أكّدت روسيا الاثنين أنّها أحبطت محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانها عن حادثة مماثلة.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر «تلغرام»، إنّ "المتسلّل انفجر عند خط دفاعي ملغّم أنشأته القوات المسلّحة الروسية لمنع التسلّل إلى الأراضي الروسية وضمان سلامة سكّان المناطق الحدودية".

واستنكر "محاولة غير شرعية" من أوكرانيا "لاختراق" الحدود الروسية.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت السلطات الروسية عن محاولات تسلل عديدة لـ"مخربين" من أوكرانيا إلى المناطق الحدودية التي تتعرض أيضاً بشكل منتظم لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة.

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