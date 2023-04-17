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بيرتس: طرفا الصراع بالسودان لا يبديان رغبة في الوساطة

من السودان
17 ابريل 2023 22:49

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، اليوم الاثنين، إن الطرفين المتحاربين هناك لا يعطيان انطباعاً بالرغبة في وساطة فورية من أجل السلام.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس في تصريحات للصحفيين في نيويورك عبر رابط فيديو "الطرفان المتقاتلان لا يعطيان انطباعا بأنهما يريدان وساطة من أجل سلام بينهما على الفور.

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