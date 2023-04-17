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أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح حصيلة المعارك في السودان

من الخرطوم
17 ابريل 2023 22:15

أعلن رئيس بعثة الأمم المتّحدة في السودان فولكر بيرتيس الإثنين سقوط أكثر من 180 قتيلاً و1800 جريح في المعارك المستعرة في السودان منذ ثلاثة أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيرتيس للصحافيين في نيويورك إثر إجرائه من الخرطوم مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، إنّ «الوضع مائع للغاية؛ لذلك يصعب القول بأي اتّجاه يميل ميزان» القوة في الميدان.

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