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البيت الأبيض يدعو لوقف إطلاق النار فوراً في السودان

أرشيفية
17 ابريل 2023 22:04

دعا البيت الأبيض اليوم الاثنين إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، قائلا إن المسؤولين الأميركيين على اتصال بالقادة العسكريين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض «نأسف لتصاعد العنف من الخرطوم وأماكن أخرى في السودان. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع».

 

 

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