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الرئيس الألماني: ميركل «سياسية لا مثيل لها»

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
17 ابريل 2023 21:52

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ووصفها بأنها «سياسية لا مثيل لها» قادت ألمانيا بنجاح عبر العديد من الأزمات.

وخلال مراسم تسليمه لميركل إصداراً خاصاً من وسام الاستحقاق «الصليب الأكبر» لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قال شتاينماير مساء اليوم الاثنين موجهاً حديثه لها: «ساعدتم بلادنا على تحقيق نجاح اقتصادي من جديد في ظل تحديات غير مسبوقة على الإطلاق».

وأضاف شتاينماير أنه مسرور لتكريمها على هذا النحو وقال إن «السيدة المستشارة تستحق التكريم على فترة ولايتكم الطويلة بشكل غير معتاد وعلى المسار الاستثنائي لحياتكم السياسية».

ومنح شتاينماير ميركل أعلى وسام ممكن تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولم يحصل على هذا التكريم من مستشاري ألمانيا إلى جانب ميركل سوى المستشارين الراحلين كونراد اديناور وهيلموت كول، وهؤلاء الثلاثة هم المستشارون الذين قضوا أطول فترة في هذا المنصب في تاريخ ألمانيا، وكانت ميركل شغلت هذا المنصب في الفترة بين عامي 2005 و2021.

 

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المصدر: وكالات
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