ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة ويدعو لانتخابات عامة
ولي عهد الكويت يحل مجلس الأمة ويدعو لانتخابات عامة
17 ابريل 2023 21:14
قال ولي عهد الكويت، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمة (البرلمان) الذي أعيد بناء على حكم من المحكمة الدستورية الشهر الماضي سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة، وفقا للحساب الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على «تويتر».
وقال «ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة».
جاءت تصريحات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد.