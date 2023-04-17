العراق يعرض التوسط بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في بغداد الإثنين استعداد بلاده للتوسّط لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنّ الوزير الضيف شكّك بفرص نجاح جهود السلام في الوقت الحالي.
وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مع كوليبا إنّ "هذه الزيارة مهمّة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضاً للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا".
وهذه الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى العراق منذ 11 عاماً، وتأتي في أعقاب زيارة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد في فبراير.
وتحاول أوكرانيا التي تتمتع بدعم من شركائها الغربيين منذ أشهر، تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.