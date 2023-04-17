جهود عربية وأفريقية متسارعة لإنقاذ السودان

تبذل الدول العربية والأفريقية جهوداً متسارعة لإنقاذ السودان من الانهيار، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان حميدتي، وحصدت في حصيلة أولية أوردتها الأمم المتّحدة 180 قتيلاً و1800 جريح.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 97 شخصاً وإصابة 942 آخرين منذ بداية هذه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل المدنيين والعسكريين معاً.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة" في السودان.

وقال غوتيريش "أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان"، محذّراً من أنّ "أيّ تصعيد إضافي" للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية "قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة".

ودعا الأمين العام "كلّ من لديهم نفوذ على الوضع لاستخدامه في سبيل إحلال السلام".

وأضاف أنّ "الوضع الإنساني في السودان كان هشّاً أصلاً وبات الآن كارثياً".

وفي هذا الصدد، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّها "على استعداد" لمساعدة السودان - وهو من الدول التي تستضيف أكبر عدد لاجئين في إفريقيا - والدول المجاورة له في حال نزوح سكّان بسبب الحرب.

من ناحيتها، أعلنت مصر، وهي جار كبير مؤثّر، أنّها ناقشت الوضع في السودان مع السعودية وجنوب السودان وجيبوتي، وكذلك مع فرنسا.

من جانبها تحدثت قطر مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد الذي من المفترض أن يتوجه في أسرع وقت ممكن إلى السودان - الذي لم تعد تحلق فوقه أي طائرات ركاب.

ودعا وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا من اليابان الإثنين إلى "وقف فوري" للعنف.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".