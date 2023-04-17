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قرقاش: الحوار هو الحل لتجنيب السودان المزيد من المعاناة

قرقاش: الحوار هو الحل لتجنيب السودان المزيد من المعاناة
17 ابريل 2023 20:47

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري، يتطلب ذلك وقفاً فورياً لإطلاق النار وانخراطاً إيجابياً في محادثات جادة بين كافة الأطراف، وأن يكون الدور العربي فاعلاً ومحورياً لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة».

 

 

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