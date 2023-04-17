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كوريا الجنوبية تعفي مواطني 22 دولة من تصريح السفر الإلكتروني

كوريا الجنوبية تعفي مواطني 22 دولة من تصريح السفر الإلكتروني
17 ابريل 2023 11:02

لن يعود الأفراد من 22 دولة حول العالم ممن يخططون لقضاء عطلة في كوريا الجنوبية، بحاجة لتقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الكوري اعتباراً من الشهر الحالي أبريل، وذلك في إطار حملة لجذب المزيد من السياح في العام المقبل.


ويجب على مواطني الدول الأخرى التقديم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الكوري عبر الإنترنت قبل ثلاثة أيام على الأقل من المغادرة مقابل 10 آلاف وون كوري جنوبي (نحو 9 - 10 دولارات). وهذا من شأنه أن يسمح بالدخول بدون تأشيرة لما بين 30 إلى 90 يوماً، على حسب الجنسية.

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والدول الـ 22المعفاة الآن هي: أستراليا والنمسا والنرويج وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهونج كونج وإيطاليا واليابان وماكاو وهولندا ونيوزيلندا وبولندا وسنغافورة وإسبانيا والسويد وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.


ويستمر الإعفاء فقط من الأول من أبريل 2023 إلى 31 ديسمبر 2024، في إطار حملة زر كوريا 2023 - 2024.

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
سول
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