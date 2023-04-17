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42 قتيلاً في هجوم لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

عناصر من جيش بوركينا فاسو
17 ابريل 2023 11:07

قُتل 10 جنود و32 متطوعاً مدنياً في شمال بوركينا فاسو السبت في هجوم نفذه مسلحون، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.
وقالت محافظة أواهيغويا في بيان إن مفرزة من الجنود والمتطوعين للدفاع "تعرضت لهجوم شنه مسلحون مجهولون.. قرابة الساعة 16,00" قرب قرية أوريما.

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وقال الجيش إن حصيلة القتلى كانت 40 قتيلاً بينهم ثمانية جنود والبقية من المتطوعين المدنيين، مضيفاً أنه تم "تحييد" "50 إرهابياً على الأقل" في الهجوم المضاد، عدد منهم قتلوا في غارات جوية.
وشهد الاحد "هجوما آخر استهدف مفرزة كونغوسي العسكرية (في محافظة بام بالمنطقة الشمالية الوسطى)"، وفق المصدر نفسه الذي أفاد عن مقتل "جنديين" و"تحييد نحو 20 إرهابياً".

وأوضح بيان للرئاسة نشر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن "المرسوم يتعلّق خصوصاً بإعطاء إطار قانوني لكل التدابير التي يتعين اتّخاذها للتعامل مع الوضع الذي تشهده بوركينا فاسو".

المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
بوركينا فاسو
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