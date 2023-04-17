تدريبات عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن وطوكيو

أوضح سلاح البحرية الكوري الجنوبي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بدأت تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية الأطراف في المياه الدولية في البحر الشرقي اليوم الاثنين وذلك في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الردع ضد تهديدات الكورية الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الدول الثلاث تقوم بتعزيز التنسيق الأمني في أعقاب الأعمال الاستفزازية لبيونج يانج مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب يوم الخميس الماضي.
وأفاد سلاح البحرية أن التدريبات شملت 3 مدمرات مجهزة بنظام ايجيس وهي مدمرة "يولجوك يي يي" الكورية الجنوبية، ومدمرة "يو إس إس بين فولد" الأميركية، ومدمرة "أتاجو" التابعة لقوات الدفاع البحري اليابانية.
وركزت التدريبات على ممارسة الإجراءات لاكتشاف وتتبع هدف صاروخ باليستي يحاكى بالكمبيوتر وتبادل المعلومات ذات الصلة.
ونقل عن مسؤول في سلاح البحرية قوله إن هذه التدريبات كانت فرصة لتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية وتعزيز قدرات بحريتنا للتعامل مع إطلاق الصواريخ الباليستية.