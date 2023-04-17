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الرياح العاتية تعيق جهود الإنقاذ من حريق غابات في فرنسا

الرياح العاتية تعيق جهود الإنقاذ من حريق غابات في فرنسا
17 ابريل 2023 09:10

اندلع حريق الأحد في الغابات جنوبي فرنسا في منطقة سيربير في منطقة جبال البرانس الشرقية، ما تسبب في تدمير 750 هكتاراً من الغابات حتى الآن، وفقاً لما أفادت به محطة الإذاعة الإقليمية فرانس بلو نقلا عن السلطات المحلية.

وجرى إجلاء أكثر من 200 شخص. تعرقلت جهود مكافحة الحرائق بسبب الرياح العاتية، مما أدى إلى إجهاض مهام طائرات مكافحة الحرائق. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى سبب الحريق الذي اندلع صباح الأحد.

وبحسب محطة التلفزيون الإقليمية فرانس 3 أوكسيتاني، فقد تم حشد أكثر من 300 من رجال الإطفاء الفرنسيين، كما يتواجد أيضا في المكان رجال إطفاء إسبان. وتقع بلدة سيربير مباشرة على الحدود الفرنسية مع إسبانيا. وقالت سلطات دائرة الإطفاء والإنقاذ للإذاعة أنه بصرف النظر عن الرياح القوية والخطيرة، فإن الظروف صعبة لأن المنطقة جافة للغاية.

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