قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية آلاباما الأميركية

قالت الشرطة ووسائل إعلام في ولاية آلاباما الأميركية اليوم، إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا، بينهم لاعب كرة قدم بإحدى المدارس الثانوية، في حادث إطلاق نار خلال احتفال عيد ميلاد داخل استوديو في بلدة ديدفيل الصغيرة بالولاية. وقالت السلطات إنه بالإضافة إلى القتلى الأربعة، أصيب 28 آخرون، بعضهم في حالات خطيرة، خلال إطلاق النار الذي وقع في الجزء الشرقي من وسط آلاباما على بعد حوالي 100 كيلومتر من شمال شرق مونتجمري عاصمة الولاية. وقالت السلطات إن إطلاق النار بدأ بعد الساعة 10:30 مساء بقليل أمس السبت بتوقيت المنطقة الوسطى، لكنها رفضت الرد على أسئلة أو تقديم مزيد من التفاصيل خلال مؤتمرين صحفيين اليوم الأحد.
ولم يذكر المسؤولون حتى ما إذا كان المشتبه به قد قُتل أو اعتقل، غير أنهم قالوا إنه لم يعد هناك أي تهديد مجتمعي.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان اليوم "ماذا حدث لأمتنا كي لا يستطيع أطفال حضور حفلة عيد ميلاد دون خوف؟". ووصف بايدن تصاعد العنف المسلح في الولايات المتحدة بأنه "شائن وغير مقبول" وحث الكونجرس على إصدار قوانين لتحميل مصنعي الأسلحة النارية مسؤولية أكبر عن العنف المسلح، وحظر الأسلحة القتالية ومخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة، إلى جانب ضمان التخزين الآمن للأسلحة النارية والتحقق من مبيعات الأسلحة.