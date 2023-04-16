حكومة اليمن: جولة جديدة لتبادل الأسرى في 15 مايو

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أعلنت الحكومة اليمنية انطلاق مشاورات جديدة لتبادل الأسرى مع الحوثيين، في 15 مايو المقبل، وذلك بعد اختتام تبادل نحو 900 أسير ومختطف في عملية استمرت 3 أيام.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل لـ«الاتحاد» «نحن حريصون كل الحرص على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، تحت قاعدة الكل مقابل الكل دون تمييز».

وأضاف: «هناك جولة مفاوضات قريبة ستكون في 15 مايو القادم، ونأمل أن تكون ناجحة ومثمرة».

وشدد على أن الوفد الحكومي المفاوض يتعامل مع ملف الأسرى بمسؤولية والتزام تام.

وتابع: «يمثل نجاح صفقة التبادل التي اختتمت الأحد مفتتحاً لإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين والمختطفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في سجون الحوثيين»، معبراً عن الشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية وما قام به من جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر من أجل إغلاق هذا الملف الإنساني.

وأشار الفضائل إلى أن الإجراءات لم تأخذ شيئاً حيث تم الانتهاء منها الخميس الماضي، لعدم وقوع أي معوقات تحول دون تنفيذ الاتفاق ونقل الأسرى من مقرات احتجازهم وصولاً إلى الأماكن المقرر أن يتم نقلهم إليها، مشيرًا إلى توفير لجان مختصة بالصحة والقانون والاندماج في المجتمع لكافة الأسرى المطلق سراحهم خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الحكومة اليمنية، الانتهاء كلياً من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي الانقلابية بتبادل نحو 900 أسير بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي: «بعملية تبادل الأسرى والمتضمنة نقل 196 أسيراً، نكون قد انتهينا بشكل كامل من نقل نحو 900 أسير من الجانبين، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمستمرة من الخميس».

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، وصول 90 أسيراً ومختطفاً سابقا إلى صنعاء ومأرب، ضمن صفقة تبادل الأسرى. وأشار فضائل إلى أن «بين الأسرى الذين تم نقلهم الأحد، الصحفيون الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل الحوثيين».

وتابع: «بين المفرج عنهم أيضا، بلال نجل نائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن الأحمر، وقريبه محسن علي صالح الأحمر».

وخلال اليومين الماضيين، تم إطلاق سراح نحو 700 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم 16 أسيرا سعودياً و3 أسرى سودانيين.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، التزام المجلس والحكومة بالعمل على اطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، بمن فيهم اللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال العليمي في تهنئة على «تويتر» للمحتجزين المفرج عنهم، إن «الأيام الثلاث الماضية كانت أياماً سعيدة للشعب اليمني في كل مكان مع خواتم الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر المبارك حيث التأمت مئات الأسر مع أحبائها، على أمل أن تمثل هذه الخطوة بارقة أمل على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل والمستقبل الذي يستحقه الشعب اليمني».

واثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي على جهود الفريق الحكومي والسعودية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تكاملت من أجل الإفراج عن مئات المحتجزين بناء على نتائج الاجتماعات الأخيرة مع الحوثيين في سويسرا.

وفي أول أيام تبادل الأسرى، الجمعة، نُقل 318 سجيناً في 4 رحلات جوية بين عدن وصنعاء، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان من بين هؤلاء الأسرى المحررين وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، الذي توجه في وقت لاحق إلى الرياض.

وفي اليوم الثاني، أجرى الطيران التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر 6 رحلات جوية بين السعودية واليمن لتبادل الأسرى، إذ تمت 3 رحلات من المخا إلى صنعاء نقلت 100 محتجز حوثي، ورحلة من صنعاء الى الرياض على مثنها 20 أسيراً كانوا لدى الحوثيين. كما تمت رحلتان من مطار أبها إلى صنعاء نقلت إجمالي 250 محتجزاً حوثياً.

وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قال إن عملية تبادل الأسرى في اليمن تجري بشكل جيد، معتبراً أن «المطلوب من الأطراف اليمنية هو البناء على الزخم الحالي لإطلاق العملية السياسية وإنهاء النزاع».

الصليب الأحمر: خطوة إيجابية نحو السلام

اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أمس، عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية «خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة».

وأعلنت اللجنة في تغريدة عبر تويتر: «انتهاء عمليات الإفراج عن الأسرى بنجاح بعد 3 أيام منذ بدء التبادل».

وأضافت أنها «عملت مع الهلال الأحمر اليمني بجد لإعادة حوالي 900 محتجز سابق من الحكومة وجماعة الحوثي إلى عائلاتهم».

وأضافت أن «العملية تمثل خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن».