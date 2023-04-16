الصومال.. تحرير مواقع عدة جنوب غربي البلاد

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الوطني الصومالي، أمس، استعادة السيطرة على مناطق في شمال مدينة «بيدوا» جنوب غربي البلاد، ثالث أكبر المدن الصومالية بعد مواجهات مع إرهابيين.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن المناطق المحررة من قبضة المسلحين هي «اديغو وطيطيكا وتبرو وولاك وأربسلي» التي تقع على بعد 45 كيلومتراً من بيدوا عاصمة إقليم «باي» في جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن القوات الصومالية تبذل جهوداً مكثفة لمكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع الآمنين. وأشارت الوكالة إلى تمكن الجيش الصومالي من قتل 19 عنصراً إرهابياً في مواجهات مسلحة في مناطق متفرقة من ولايتي «جوبالاند» و«جنوب الغرب».

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الجيش أمس، بالتعاون مع المقاومة الشعبية من قتل قيادي وعدد من عناصر ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية خاصة جرت في وسط البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن القوات المسلحة نجحت في قتل قيادي يدعى «عرتن الي» كان يعمل مساعداً للقيادي البارز في صفوف «الشباب» يوسف شيخ، كما دمر الجيش قواعد الإرهابيين في محافظة «غلغدود».

وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة تمكنت أيضاً من إصابة قائد في تلك الميليشيات يدعى «طاهر علسو» والذي ارتكب جرائم خطيرة ضد السكان المحليين في محافظتي غلغدود وشبيلي الوسطى.

وأوضحت أن الجيش الصومالي وقوات المقاومة الشعبية يواصلان شن عمليات مشتركة ضد «خلايا إرهابية» في مناطق عدة في غلغدود حيث استعادت القوات الحكومية عدداً من المناطق والمديريات مهمة كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد «الشباب»، بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حرباً شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس 2022. ويخوض الصومال حرباً منذ سنوات ضد الحركة الإرهابية التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة الآلاف.