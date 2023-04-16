أوكرانيا تستعيد 130 عسكرياً بصفقة لتبادل الأسرى مع روسيا

كييف (وكالات)

قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية، أمس، إن 130 أسيراً أوكرانياً أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في «تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد القيامة»، الذي احتفل به المسيحيون الأرثوذوكس، أمس.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «لقد حدث التبادل على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية«، وأوضح أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود. ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل. وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع.

وأعلنت روسيا وأوكرانيا، الاثنين الماضي، أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.