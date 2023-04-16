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السعودية لـ«البرهان» و«حميدتي»: «الاتفاق الإطاري» يحقق الأمن للسودان

عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو
17 ابريل 2023 02:39

الرياض (الاتحاد)

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شدد وزير الخارجية السعودي، خلال اتصال هاتفي بادر به أمس، مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» على أهمية العودة إلى «الاتفاق الإطاري» الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من البرهان ودقلو». 
وجرى خلال الاتصالين، بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. 
وشدّد الوزير السعودي خلال محادثاته مع الطرفين على أهمية العودة إلى «الاتفاق الإطاري» الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق. 
وحذرت وزارة الخارجية السعودية أمس الأول، مواطنيها المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها ومع السفارة خاصة بعد اندلاع الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش وعناصر من قوات الدعم السريع. 
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أمس، عن قلق مملكة البحرين وأسفها الشديد للمواجهات المسلحة في السودان وانعكاساتها الخطيرة على أمن وسلامة السودانيين. 
ووفقاً للبيان: «دعت مملكة البحرين الفرقاء السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعاً لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق»، بحسب وكالة أنباء البحرين «بنا».  
وأكدت المملكة موقفها الداعم للسودان، وتحقيق تطلعات شعبه للسلام والنماء والازدهار.

السعودية
السودان
عبد الفتاح البرهان
محمد حمدان حميدتي
الخرطوم
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