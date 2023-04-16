«الأغذية العالمي» يعلق جميع عملياته في السودان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، تعليق عملياته الإنسانية مؤقتاً في أنحاء السودان بعد مصرع 3 من موظفيه واحتراق إحدى طائرته في الاشتباكات الدائرة، مطالباً بحماية موظفي الإغاثة.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان: «أشعر بالاستياء والحزن الشديد لفقدنا ثلاثة من موظفي البرنامج في أثناء قيامهم بواجبهم خلال أعمال عنف في كبكابية شمالي»، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين أيضاً في الحادث نفسه. وفيما أكدت أن «أي خسارة أرواح في أثناء الخدمة الإنسانية أمر غير مقبول»، طالبت المديرة التنفيذية باتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الباقين نظراً لأنَ «موظفي الإغاثة محايدون ويجب ألا يكونوا هدفاً أبداً».

وأوضحت ماكين أن «التهديدات التي تتعرض لها فرقنا تجعل من المستحيل العمل بأمان وفاعلية في البلاد وتنفيذ مهام برنامج الأغذية العالمي شديدة الأهمية».

وأشارت إلى إضرار جسيمة لحقت بطائرة الأمم المتحدة للخدمات الجوية الإنسانية الخاصة بالبرنامج في أثناء تبادل لإطلاق النار أمس الأول، في مطار الخرطوم الدولي، محذرة من عواقب هذه الحوادث على قدرة البرنامج على نقل عاملي الإغاثة داخل البلد.

وأكدت «إننا مضطرون إلى وقف جميع عمليات البرنامج في السودان مؤقتاً ما لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا».

وطالبت «جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق يكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني على الأرض ويتيح استمرار إيصال المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة إلى شعب السودان الذي يظل على رأس أولوياتنا».

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين في الاشتباكات الجارية، بما في ذلك 3 موظفين ببرنامج الأغذية العالمي.

وقال متحدث باسم الأمين العام في بيان، إنه يجب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة دون إبطاء، مضيفاً أن «أبنية تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية تعرضت إلى القصف والنهب في دارفور».

وذكر البيان أن الأمين العام جدد دعوته إلى الوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحوار، مشيراً إلى أنه يواصل اتصالاته مع القادة الإقليميين والأطراف السودانية لإيجاد مخرج من الأزمة.

وفي سياق متصل، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان، داعين الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية فوراً واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي فجر أمس، عن الأسف لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات لاسيما بين المدنيين، مشددين على أهمية الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية.