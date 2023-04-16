الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تجدد الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» بعد توقفها لساعات

تجدد الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» بعد توقفها لساعات
17 ابريل 2023 02:39

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للقتال في السودان
أطباء السودان: 97 قتيلاً وإصابة 365 منذ بدء المواجهات

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، بعد تعليقها عدة ساعات إثر مقترح للأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لساعات محددة، مع احتفاظهما «بحق الرد في حال أي تجاوز».
وقال بيان صادر عن الجيش: «القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية ولمدة ثلاث ساعات، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل قوات الدعم السريع». من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، أنها «وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية، وذلك من الآن ولمدة 4 ساعات».
وأضافت: «مع احتفاظنا بحقنا في حماية المدنيين وحقنا في الرد على أي اعتداءات مضادة».
فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان في بيان، التزام الطرفين بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية.
وأفادت البعثة: «إذ يقر الممثل الخاص بجهود الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق يحملهما وقواتهما المسؤولية عن احترام هذا الاتفاق والالتزام به».​​​​​​​
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع
الجيش السوداني
السودان
الخرطوم
آخر الأخبار
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
الرياضي
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
اليوم 14:01
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
الرياضي
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
اليوم 14:00
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الاقتصادي
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©