تجدد الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» بعد توقفها لساعات

الخرطوم (الاتحاد)

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، بعد تعليقها عدة ساعات إثر مقترح للأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لساعات محددة، مع احتفاظهما «بحق الرد في حال أي تجاوز».

وقال بيان صادر عن الجيش: «القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية ولمدة ثلاث ساعات، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل قوات الدعم السريع». من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع في بيان، أنها «وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية، وذلك من الآن ولمدة 4 ساعات».

وأضافت: «مع احتفاظنا بحقنا في حماية المدنيين وحقنا في الرد على أي اعتداءات مضادة».

فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة بالسودان في بيان، التزام الطرفين بوقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية.

وأفادت البعثة: «إذ يقر الممثل الخاص بجهود الطرفين للتوصل إلى هذا الاتفاق يحملهما وقواتهما المسؤولية عن احترام هذا الاتفاق والالتزام به».​​​​​​​

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.