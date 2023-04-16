«إيقاد» ترسل وفداً إلى الخرطوم لبدء محادثات

أديس أبابا (الاتحاد)

قالت وكالة الأنباء الصومالية، أمس، إن رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» في شرق أفريقيا اتفقوا على إرسال وفد إلى السودان لوقف الصراع، وبدء محادثات لاستعادة السلام والاستقرار هناك.

وعقد رؤساء دول وحكومات «إيقاد» جلسة طارئة في وقت سابق، أمس، بشأن الوضع في السودان، لإظهار التضامن مع شعبه. وفي سياق متصل، أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أمس، رفضه الشديد لأي تدخل خارجي في السودان من شأنه تعقيد الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد حالياً.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي كان قد أعلن عقد جلسة طارئة، حول الوضع السياسي والأمني في السودان.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إلى وقف إطلاق النار في السودان والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ترضي الأطراف كافة.