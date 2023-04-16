«الصليب الأحمر» تدعو لتيسير عمل المنظمات الإنسانية في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، جميع الأطراف السودانية، إلى تيسير عمل المنظمات الإنسانية، واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب وقوع إصابات ووفيات بين المدنيين.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ألفونسو فيردو بيريز في بيان: «نشعر بقلق بالغ إزاء امتداد تأثير القتال إلى المناطق المكتظة بالسكان، فالسكان يحاولون الاحتماء، وهم داخل بيوتهم».

وذكر البيان أن «اللجنة تراقب من كثب الوضع الإنساني في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، وأنها على أهبة الاستعداد لتقديم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك».