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المتحدث باسم العملية السياسية: الحرب ستمزق السودان

المتحدث باسم العملية السياسية: الحرب ستمزق السودان
17 ابريل 2023 02:38

الخرطوم (الاتحاد)

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قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد يوسف عمر، أمس، إن «الحرب يجب أن تتوقف فوراً، والسودان في أضعف حالاته ولن يصمد«، آملاً أن «تستجيب قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لنداءات وقف الحرب».
وأضاف خالد يوسف عمر في تغريدات على «تويتر» أن «هذه الحرب ستمزق السودان، وستفقده وحدته، وسيادته»، مطالباً «القوى المدنية أن تضع انقساماتها جانباً لإنقاذ السودان».
وتابع: «هذه الحرب الخاسر فيها هو الوطن، هذه الحرب ستمزق السودان وستفقده وحدته وسيادته، مخطئ من يظن بأنه سينتصر، وأن السودان سيظل موحداً عقبها، أطماع الخارج ستقتطع أراضي من البلاد، انقسامات الداخل ستدفع أطرافه للاستقلال». وأضاف: «كنا نعلم أن نجاح العملية السياسية ليس أمراً ميسوراً، وأننا في سباق مع الزمن مع جهات تنتمي للنظام البائد تريد أن تدفع البلاد لحرب لا تبقي ولا تذر، أدركنا أن الأزمة الوطنية الراهنة بالغة التعقيد».

خالد عمر يوسف
السودان
الخرطوم
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