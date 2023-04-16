بيان فلكي يحدد أول أيام عيد الفطر

أكد مركز الفلك الدولي، أن رؤية الهلال يوم الخميس لمقبل، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان من جميع قارة آسيا وأستراليا، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، وبالتالي يتوقع أن يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتوني: «إن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل».

وأضاف «أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إبريل».

وأوضح المركز «بالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 20 إبريل في بعض المدن العربية والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 09 دقائق من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات و27 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.7 درجة. وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 4.7 درجة. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12 ساعة و52 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.1 درجة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 5.4 درجة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 27 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و20 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.5 درجة. وفي برلين عاصمة ألمانيا، يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و30 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.7 درجة».

وأكد أن رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، خاصة وأنها جميعاً أقل من حد «دانجون» العالمي.