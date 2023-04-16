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الكويت: نتابع أوضاع المواطنين العالقين في السودان

من السودان
16 ابريل 2023 23:58

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية متابعة أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين في السودان نتيجة التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، وذلك عن طريق سفارة دولة الكويت في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها قامت بالاطمئنان على المواطنين العالقين ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام بمقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.

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وتفيد الوزارة بأنها تجري حالياً اتصالاتها مع السلطات المعنية في السودان لدراسة كافة البدائل الممكنة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين، بما في ذلك الإجلاء متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وتشير الوزارة إلى أنها على متابعة وتواصل دائم مع سفارتها في الخرطوم للوقوف على سلامة المواطنين وتزويدهم بالإرشادات العامة لضمان أمنهم وسلامتهم في مثل هذه الظروف الصعبة وغير المستقرة.

المصدر: وكالات
الجيش السوداني
السودان
الكويت
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