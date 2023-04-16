الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي

من السودان
16 ابريل 2023 22:53

انقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد مراسلون لـ«رويترز» في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية اليوم الأحد.

كما انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية.

أخبار ذات صلة
واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للقتال في السودان
أطباء السودان: 97 قتيلاً وإصابة 365 منذ بدء المواجهات
المصدر: وكالات
الجيش السوداني
السودان
آخر الأخبار
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
الرياضي
تشيلسي يتحدى الريال للحفاظ على «حلم الأبطال»
اليوم 14:01
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
الرياضي
اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
اليوم 14:00
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الاقتصادي
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©