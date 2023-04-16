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البحرين تعرب عن قلقها للعمليات العسكرية في السودان

من السودان
16 ابريل 2023 22:24

أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الأحد عن قلق مملكة البحرين، وأسفها الشديد للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانعكاساتها الخطيرة على أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

ووفقاً للبيان "تدعو مملكة البحرين الفرقاء السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعاً لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني "الشقيق"، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

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وأكدت المملكة موقفها الداعم لجمهورية السودان وتحقيق تطلعات شعبها "الشقيق" للسلام والنماء والازدهار.

المصدر: وكالات
البحرين
السودان
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