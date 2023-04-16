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مقتل 43 شخصاً إثر هجومين إرهابيين في سوريا

أرشيفية
16 ابريل 2023 22:21

قتل 43 شخصاً جراء هجومين إرهابيين شنهما مسلحون يُعتقد أنهم من تنظيم «داعش» الإرهابي، الأحد في سوريا.

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة عن مقتل 38 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما تحدثت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مقتل خمسة رعاة ماشية في ريف دير الزور في هجوم منفصل.

وأفاد المرصد في حصيلة سابقة الأحد أن 36 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الهجوم.

وتحدث المرصد عن مقتل «مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة في وسط البلاد».

وفي حادثة منفصلة، قالت سانا إن «مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الرشاشة خمسة مواطنين كانوا يرعون الأغنام في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى استشهادهم».

وأضافت أن «الإرهابيين عمدوا أيضاً إلى إطلاق الرصاص مباشرة على قطعان الأغنام، ما أدى إلى نفوق نحو 250 رأساً منها».

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المصدر: وكالات
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سوريا
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