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ممرات إنسانية بعد مقتل 56 مدنياً في مواجهات السودان

من الخرطوم
16 ابريل 2023 21:13

قتل 56 مدنيا خلال 24 ساعة في المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة الأحد لليوم الثاني في الخرطوم، فيما قتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دارفور بحسب الأمم المتحدة.

وعصر الأحد، أعلن الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين منفصلين أنه تم الاتفاق على مقترح للأمم المتحدة بفتح "مسارات آمنة للحالات الإنسانية" لمدة ثلاث ساعات.

وأوضح بيان الجيش أن هذه المسارات ستفتح لثلاث ساعات ابتداء من الرابعة بعد الظهر (14,00 ت غ) الاحد.

وعقد كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي وجامعة الدول العربية عن عقد اجتماعين طارئين الأحد بشأن السودان.

وقرر رئيس المفوضية الافريقية موسى فقي محمد التوجه "فورا" إلى السودان، بحسب ما أفاد بيان رسمي، "للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار".

أما في اجتماع الجامعة العربية، الذي عُقد بطلب من القاهرة والرياض.

 

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المصدر: وكالات
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الدعم السريع
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