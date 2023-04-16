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وزير الخارجية السعودي يكشف فحوى اتصاله بالبرهان وحميدتي

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
16 ابريل 2023 21:00

شدد وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي بادر به، اليوم الأحد، مع كلا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق، فقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم، اتصالين هاتفيين، مع كلٍ من سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي.

وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

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المصدر: وكالات
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي
السودان
السعودية
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