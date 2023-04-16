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السودان.. طرفا النزاع يوافقان على وقف القتال 3 ساعات

من الخرطوم
16 ابريل 2023 20:51

قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن قائد الجيش السوداني وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية وافقا على وقف القتال لمدة ثلاث ساعات بدءا من بعد ظهر اليوم الأحد بناء على اقتراح من الأمم المتحدة.

وقال الجيش وقوات الدعم السريع في بيانين إنهما وافقا على وقف القتال بدءا من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 إلى 1700 بتوقيت جرينتش).

وقال شاهد من رويترز في وسط الخرطوم إن إطلاق النار هدأ فيما يبدو، لكن لا يزال من الممكن سماع دوي إطلاق نار وشوهدت أعمدة من الدخان في العاصمة السودانية.

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المصدر: وكالات
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السودان
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