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4 قتلى بإطلاق رصاص في ولاية ألاباما

الشرطة الأميركية تطوق مكان الحادث
16 ابريل 2023 19:38

أفادت قناة تلفزيونية محلية، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين في حادث إطلاق نار مساء أمس السبت في بلدة "ديدفيل" الصغيرة بولاية ألاباما الأميركية، وذلك نقلا عن محققين وبيان من هيئة إنفاذ القانون.
ووقع إطلاق النار قرابة الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، بحسب بيان الهيئة الذي ورد في تقرير محطة (دابليو.آر.بي.إل) التلفزيونية.
ولا توجد معلومات مؤكدة عن سبب إطلاق النار ولم يعرف ما إذا احتُجز أي مشتبه بهم.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن إطلاق النار وقع خلال ما بدا أنه احتفال بيوم ميلاد أحد المراهقين.
وكتبت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما، في تغريدة على تويتر صباح اليوم الأحد، أن قوات إنفاذ القانون تطلعها على التفاصيل أولا بأول.
وأضافت في التغريدة "هذا الصباح، أشعر بالأسى مع سكان ديدفيل وبقية سكان ولاية ألاباما... لا يوجد مكان لجرائم العنف في ولايتنا".
وقع إطلاق النار في غضون أسابيع من حادثي إطلاق نار في ولايتي تنيسي وكنتاكي، وهو ما دفع الزعماء المحليين الأسبوع الماضي إلى الدعوة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
وأردى موظف في أحد البنوك خمسة من زملائه قتلى بالرصاص وأصاب تسعة آخرين يوم الاثنين الماضي في مكان عمله في مدينة "لويفيل" بولاية كنتاكي.
ويوم 27 مارس الماضي، قُتل ثلاثة أطفال في التاسعة من عمرهم وثلاثة موظفين في مدرسة خاصة في مدينة "ناشفيل" بولاية تنيسي على يد طالبة سابقة.

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