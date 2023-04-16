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بريطانيا.. المحافظون يتوقعون خسارة مئات المقاعد في انتخابات مايو

جريج هاندز رئيس حزب المحافظين البريطاني خلال مقابلة تلفزيونية
16 ابريل 2023 19:35

قال جريج هاندز رئيس حزب المحافظين البريطاني إن الحزب قد يخسر أكثر من 1000 مقعد في الانتخابات المحلية في مايو المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن هاندز اضطر، في مقابلات إعلامية، إلى الدفاع عن سجل الحكومة في الوفاء بتعهدات رئيس الوزراء ريشي سوناك الخمسة في الانتخابات المحلية في المملكة المتحدة المقرر عقدها في 4 مايو المقبل.
وأضاف هاندز أن الحكومة "لا تزال تعمل بجد لتحقيق" أولويات رئيس الوزراء، وهي خفض التضخم إلى النصف، ونمو الاقتصاد، وخفض الديون، وإيقاف القوارب التي تنقل المهاجرين عبر قناة المانش، وتقليل قوائم الانتظار في المستشفيات.
لكن هاندز أقر بأن موجة الإضرابات عن العمل "لم تساعد" في التعهد بتقليل قوائم الانتظار في الخدمة الصحية الوطنية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 7,2 مليون شخص.
وقال هاندز الوزير بدون حقيبة لبرنامج تلفزيوني على شبكة "سكاي نيوز" البريطانية "التوقعات المستقلة هي أن المحافظين سيخسرون أكثر من 1000 مقعد وأن حزب العمال بحاجة إلى تحقيق مكاسب كبيرة".

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المصدر: د ب أ
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