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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يتوجه إلى السودان

الدخان يتصاعد من الخرطوم
16 ابريل 2023 19:31

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، أن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد سيتوجه "فورا" إلى السودان للعمل على خفض التصعيد هناك.
وأضاف الاتحاد أن زيارة فقي تهدف "للتحدث بشأن وقف إطلاق النار".
وعبّر الاتحاد الأفريقي عن "قلقه العميق" إزاء الوضع، داعيا الأطراف إلى "حماية المدنيين"، وفق ما جاء في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بعد ظهر اليوم الأحد.
وفيما يستمر التصعيد لليوم الثاني على التوالي، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إنّ «إجمالي القتلى المدنيين بلغ 56» أكثر من نصفهم في العاصمة الخرطوم وضواحيها. بالإضافة إلى ذلك، أصيب حوالي 600 شخص بجروح.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأفريقي
موسى فقي
السودان
وقف إطلاق النار
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