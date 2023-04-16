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40 قتيلا بمجزرة نفذها إرهابيون في بوركينا فاسو

هجوم إرهابي على قرية في بوركينا فاسو (أرشيفية)
16 ابريل 2023 18:48

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، أن 40 شخصا قتلوا في مجزرة نفذها إرهابيون في شمال البلاد.
ولفت بيان، صادر عن محافظة "أواهيغويا"، إلى أن الهجوم حصل قرب قرية "أوريما"، مضيفًا أن "الحصيلة الأولية لهذا الهجوم (...) هي 40 قتيلًا بينهم ستة جنود و34 متطوعًا مدنيًا".
وأضافت الحكومة أن الإرهابيين أصابوا 33 آخرين في الهجوم.
كانت السلطات الانتقالية في هذا البلد، الواقع في غرب أفريقيا، أصدرت، الخميس، مرسوما يقضي بـ"التعبئة العامة" بغية "إعطاء الدولة كل الوسائل اللازمة" لمواجهة الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد.
وتشهد بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، منذ 2015 دوامة عنف إرهابي ظهر في مالي قبل سنوات وانتشر خارج حدودها.
الأسبوع الماضي، قُتل 44 مدنيا في هجوم على قريتين في شمال شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر.
وأودت أعمال العنف بأكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية من مدنيين وعسكريين، وفقا لمنظمات غير حكومية وأدت إلى نزوح مليوني شخص.

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المصدر: وكالات
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